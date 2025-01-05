Неделя с AmurMedia: праздничный режим, лучший двор, кто тут эрудит и водный хаос

Стал известен режим работы дежурных аптек в Хабаровском крае в праздничные дни (ГРАФИК). В преддверии новогодних праздников Министерство здравоохранения Хабаровского края напоминает жителям региона о специальном графике работы дежурных аптек, сообщает ИА AmurMedia.
Как будет работать общественный транспорт в Хабаровске в начале января.
1 и 2 января 2025 года, в связи с уменьшением пассажиропотока, с 5:30 до 12:00 на маршрутах города будет запланирована работа 50% количества пассажирских транспортных средств, далее работа транспорта планируется в соответствии с расписаниями выходного дня. Вместе с тем графики, открывающие и закрывающие движение по маршрутам, будут запланированы, сообщает ИА AmurMedia.
Финальный этап зимнего конкурса на лучший двор завершается в Хабаровске.
Померяться силами в новогоднем оформлении изъявили желание инициативные жители многоквартирных домов. В третий раз участие в конкурсе (0+) приняли жители дома номер 1б на улице Осетинской. В прошлом году им даже получилось занять третье место. В этот раз жильцы украсили новогодним декором горку, деревья, повесили гирлянды вдоль ограждений. А главной «изюминкой» двора стала живая елка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Новым годом и Рождеством.
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму на имя губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Глава государства поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством, со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края передает ИА AmurMedia.
Мэр Хабаровска представил губернатору Дмитрию Демешину отчёт об итогах 2024 года.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял отчет главы города Хабаровска Сергея Кравчука о результатах работы администрации за прошедший год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Хабаровского края.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в п. Хумми Комсомольска-на-Амуре.
Дознаватели Госпожнадзора МЧС России работают на месте пожара в поселке Хумми Комсомольска-на-Амуре, в котором погибла предположительно пожилая хозяйка дома. Предварительная причина пожара — нарушение требований эксплуатации печного отопления. Автономный пожарный извещатель отсутствовал, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Вынесен приговор участникам ОПГ по факту мошенничества с аэропортом в Комсомольске.
Приморский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Рогова, Марины Маханько, Евгении Рыжковой, Андрея Билютина, Игоря Соколова. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.
В первый день работы понтонного моста Покровка — Жаохэ перевезено 97 тонн грузов.
Понтонный мост Жаохэ — Покровка (Хабаровский край) открылся 30 декабря 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию Минтранса края. Стали известны итоги первого дня работы пограничной переправы.
«Декада спорта и здоровья» разнообразит каникулы жителей Хабаровского края.
Активно провести выходные предлагают жителям Хабаровского края в рамках проекта «Доступный спорт». В рамках этого проекта организуются соревнования, мастер-классы и фестивали, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Проект является частью нового национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Травмпункты Хабаровского края в праздничные дни работают круглосуточно.
Новогодние каникулы — время активного отдыха, и в этот период значительно возрастает риск получения различных травм. Если работа многих медицинских организаций в праздничные дни строится по сокращенному варианту, то травматологи встречают праздники в режиме повышенной готовности и работают круглосуточно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Истощенный тигр напал на инспектора охотнадзора в Нанайском районе.
29 декабря на окраине села Уни Нанайского района Хабаровского края был зафиксирован инцидент с участием истощенного тигра. Животное залезло на сарай, что вызвало необходимость в срочном вмешательстве инспекторов охотнадзора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».
Сожительница погибшего участника СВО из Советско-Гаванского района похитила 6,5 млн рублей.
Советско-Гаванская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы рабочего поселка Лососина. Следствие установило, что с апреля по июнь 2024 года женщина, сожительница погибшего участника СВО, узнала о компенсации, выплаченной родителям погибшего за утрату сына, и перевела с их банковских карт более 6,5 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Дед Мороз поздравил жителей Хабаровского края, встречающих Новый год на службе.
Активисты и участники Движения Первых из разных районов Хабаровского края в рамках Всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз» (0+) поздравили людей, которые по долгу службы проводят новогодние праздники на работе. Событие организовано в рамках национального проекта «Образование», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Хабаровские школьники победили в «Лиге эрудитов».
Ученики 10-х классов хабаровской гимназии № 1 стали победителями международного конкурса «Лига эрудитов 6» (12+), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию управления образования администрации города Хабаровска.
Новогодняя программа на площади имени Ленина продлится до 12 января.
Насыщенная событиями программа подготовлена для детей и взрослых в рамках празднования Нового года на площади Ленина в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Желания юных жителей Хабаровского края начали исполняться.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин исполнил два желания в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» (0+). Напомним, перед заседанием Государственного Совета, которое было посвящено вопросам поддержки семей, губернатор снял с ёлки шары с желаниями Никиты и Вероники Слюсарь из г. Бикина. Брат и сестра загадали свои желания под Новый год.
Большая часть жителей села Некрасовка осталась без воды.
Жители села Некрасовка Хабаровского муниципального района оказались в критической ситуации. Уже третьи сутки, с 28 декабря, в их домах нет холодной воды. Многоквартирные дома худо-бедно подключили, а вот частный сектор, а это более 100 домов, все еще без воды.
После капитального ремонта свои двери открыла школа Николаевска-на-Амуре.
В Хабаровском крае активно реализуется программа обновления школьных объектов. В текущем году ремонтные работы ведутся в 23 школах, а в 4 из них уже завершены. На днях свои двери вновь открыла обновленная школа № 5 в городе Николаевске-на-Амуре, названная в честь Героя Советского Союза Георгия Евдокимовича Попова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Хабаровский край готовит дроны и роботизированные тележки для СВО.
В преддверии Нового года правительством Хабаровского края в гвардейском соединении ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова Восточного военного округа передана очередная партия серийно производимых на территории субъекта высокопроходимых тактических автовездеходов «Ерофей», а также оптических приборов. Техника и оборудование предназначены для военнослужащих округа, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Лучшие в профессии: два хабаровских пилота-спасателя признаны первыми в стране.
Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России подвел итоги своей работы за 2024 год. Торжественное мероприятие (0+) «крылатого» коллектива прошло в городском дворце культуры с участием воспитанников кадетского класса авиации МЧС России. В 2024 году экипажи Хабаровского АСЦ МЧС России привлекались для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров, выполняли задачи по поиску, эвакуации, спасению пострадавших и доставке грузов. Участвовали в авиационном обеспечении IX Восточного экономического форума в Приморском крае (16+), провели на своей базе мероприятие всероссийского масштаба — лётно-методические сборы руководящего состава МЧС России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.