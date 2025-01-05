Неделя с AmurMedia: праздничный режим, лучший двор, кто тут эрудит и водный хаос

Померяться силами в новогоднем оформлении изъявили желание инициативные жители многоквартирных домов. В третий раз участие в конкурсе (0+) приняли жители дома номер 1б на улице Осетинской. В прошлом году им даже получилось занять третье место. В этот раз жильцы украсили новогодним декором горку, деревья, повесили гирлянды вдоль ограждений. А главной «изюминкой» двора стала живая елка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.