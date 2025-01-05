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Аномальное тепло в Уфе побило температурный рекорд, который держался с 1965 года

В Уфе побит температурный рекорд 60-летней давности.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 января Уфа побила рекорд по максимальной температуре воздуха, который держался 60 лет. Измерительные приборы на метеостанции в Деме показали +2,2°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

— Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1965 году и составлял +2,2°, — передали синоптики.

Напомним, что из-за аномального январского потепления власти Уфы обратились к горожанам: они призвали отказаться от катания на ледовых горках — в нынешних погодных условиях это может быть опасно. В то же время МЧС предупредило, что на Башкирию надвигается шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

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