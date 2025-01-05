Аномальное тепло в Уфе побило температурный рекорд, который держался с 1965 года

Напомним, что из-за аномального январского потепления власти Уфы обратились к горожанам: они призвали отказаться от катания на ледовых горках — в нынешних погодных условиях это может быть опасно. В то же время МЧС предупредило, что на Башкирию надвигается шквалистый ветер до 20 метров в секунду.