Аномальное тепло в Уфе побило температурный рекорд, который держался с 1965 года

Днем 4 января Уфа побила рекорд по максимальной температуре воздуха, который держался 60 лет. Измерительные приборы на метеостанции в Деме показали +2,2°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.
— Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1965 году и составлял +2,2°, — передали синоптики.
Напомним, что из-за аномального январского потепления власти Уфы обратились к горожанам: они призвали отказаться от катания на ледовых горках — в нынешних погодных условиях это может быть опасно. В то же время МЧС предупредило, что на Башкирию надвигается шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
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