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Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Источник: РИА "Новости"

«7 января вводятся временные ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре города. Это необходимо для проведения крестных ходов в честь Рождества Христова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 11:00 до окончания прохождения пеших колон (ориентировочно до 12:00 — 12:30) машины не смогут проехать по следующим участкам: центральное городское кольцо — от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский Собор), а также Северная сторона — от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр «Моряк»).

Жителей и гостей Севастополя призвали учитывать информацию при планировании маршрута по городу.