Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество

Уточняется, что с 11:00 до окончания прохождения пеших колон (ориентировочно до 12:00 — 12:30) машины не смогут проехать по следующим участкам: центральное городское кольцо — от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский Собор), а также Северная сторона — от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр «Моряк»).