В доме 1999 года постройки на юго-западе столицы заменили все лифтовое оборудование

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью более 290 млн. кв. м., в которых запланирован ремонт инженерных систем и конструктивных элементов и замена более 115 тысяч лифтов.