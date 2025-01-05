В доме 1999 года постройки на юго-западе столицы заменили все лифтовое оборудование

В доме три подъезда, в каждом по два лифта — пассажирский и грузопассажирский. В прошедшем сезоне капитального ремонта специалисты заменили все шесть подъемных устройств.
В новых лифтах установлены двери с современной системой безопасности в виде инфракрасного контроля, который не дает створкам закрыться, если в проеме оказался кто-то или что-то. Кнопки оборудованы шрифтом Брайля, а на встроенном табло высвечивается номер этажа и направление движения. Кабины также оснащены приказной панелью с речевым информатором.
17-этажный жилой дом был возведен в 1999 году по модифицированному проекту популярной типовой серии. Примечательно, что улица, на которой расположен дом, названа в 1970 году честь радиофизика, главного редактора Большой советской энциклопедии Б. А. Введенского.
Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью более 290 млн. кв. м., в которых запланирован ремонт инженерных систем и конструктивных элементов и замена более 115 тысяч лифтов.