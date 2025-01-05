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США победили Чехию и сыграют с Финляндией в финале МЧМ-2025

Сборная США победила команду Чехии в полуфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Источник: Life.ru

В составе победителей отличились Гейб Перро, Райан Леонард, Коул Айзерман и Оливер Мур. У чехов забил Якуб Штанцль.

В борьбе за трофей США сыграют со сборной Финляндии. В матче за бронзу чехам будут противостоять шведы. Игры состоятся 5 января.