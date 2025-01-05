«Искры из глаз»: Родион Газманов рассказал о пережитой операции

Также Газманов пожелал всем прекрасно провести новогодние праздники. Ранее он объяснил, почему в свои 43 года до сих пор не женился. Артист очень трепетно относится к созданию семьи, поэтому и не стремится ставить штамп в своём паспорте. Кроме того, плотный график мешает певцу видеться с близкими людьми.