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«Искры из глаз»: Родион Газманов рассказал о пережитой операции

Певец и телеведущий Родион Газманов перенёс операцию на руке из-за бурсита. 43-летний артист заявил, что периодически, когда он двигает конечностью, у него «летят искры из глаз». Однако отменять концерты из-за этого музыкант не собирается — просто будет меньше играть на гитаре.

«Внесу немного личного в общественное пространство, чтобы внести ясность. У меня сегодня была операция на локте из-за бурсита. Само не рассосалось, к сожалению», — написал певец под фотографией с перебинтованной рукой.

Также Газманов пожелал всем прекрасно провести новогодние праздники. Ранее он объяснил, почему в свои 43 года до сих пор не женился. Артист очень трепетно относится к созданию семьи, поэтому и не стремится ставить штамп в своём паспорте. Кроме того, плотный график мешает певцу видеться с близкими людьми.