У дольщиков в ВКО выманили почти 2 млрд тенге

«Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорске и ввели в заблуждение 102 граждан. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено», — сообщает АФМ.