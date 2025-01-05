У дольщиков в ВКО выманили почти 2 млрд тенге

«Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорске и ввели в заблуждение 102 граждан. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено», — сообщает АФМ.
В ведомстве подчеркнули, что вопреки требованиям закона, компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.
Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор.
В целях возмещения ущерба потерпевшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.
АФМ призывает граждан не вкладывать денежные средства в компании, не имеющие соответствующих разрешительных документов на привлечение денежных средств участников долевого строительства, ресурсов и материально-технической базы.