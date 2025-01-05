Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У дольщиков в ВКО выманили почти 2 млрд тенге

В Восточно-Казахстанской области у дольщиков выманили 2 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорске и ввели в заблуждение 102 граждан. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено», — сообщает АФМ.

В ведомстве подчеркнули, что вопреки требованиям закона, компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.

Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор.

В целях возмещения ущерба потерпевшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.

АФМ призывает граждан не вкладывать денежные средства в компании, не имеющие соответствующих разрешительных документов на привлечение денежных средств участников долевого строительства, ресурсов и материально-технической базы.

недвижимость