Ботсад Алматы объявил об изменениях в работе в 2025 году

Ранее администрация сада Алматы ответила на три часто задаваемых вопроса, которые всегда остаются актуальными: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Ответы можно узнать по этой ссылке.