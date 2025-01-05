Ботсад Алматы объявил об изменениях в работе в 2025 году

Объявление для экскурсантов размещено сегодня, 5 января, на странице в Instagram.
«Уведомляем вас о том, что 6 января ботсад будет закрыт. На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка».
В остальные дни, напоминают сотрудники, график работы сада остается прежним:
«Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход — до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00 — 15:30».
Также стоит отметить, если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня.
Ранее администрация сада Алматы ответила на три часто задаваемых вопроса, которые всегда остаются актуальными: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Ответы можно узнать по этой ссылке.