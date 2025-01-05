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Ботсад Алматы объявил об изменениях в работе в 2025 году

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением. Согласно ему, 6 января 2025 года сад будет закрыт для посетителей, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

Объявление для экскурсантов размещено сегодня, 5 января, на странице в Instagram.

«Уведомляем вас о том, что 6 января ботсад будет закрыт. На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка».

Пресс-служба ГБС Алматы.

В остальные дни, напоминают сотрудники, график работы сада остается прежним:

«Мы работаем ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход — до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00 — 15:30».

Также стоит отметить, если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня.

Ранее администрация сада Алматы ответила на три часто задаваемых вопроса, которые всегда остаются актуальными: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Ответы можно узнать по этой ссылке.