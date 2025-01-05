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В Ростовской области обнаружили серию ядер времен Русско-турецких войн

Коллекцию XVIII века археологи передадут в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 января. /ТАСС/. Группа археологов из Ростова-на-Дону обнаружила серию пушечных ядер времен Русско-турецких войн XVIII века во время первых масштабных раскопок на улице Хутор Задонье в городе Азове в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил старший археолог «Дельта-Л» Дмитрий Зенюк.

«Во время раскопок мы обнаружили свидетельства Русско-турецких войн конца XVIII — ядра различных калибров, от самых маленьких до очень больших. Когда Петр I построил эту крепость, в течение XVIII века ее захватывали и в итоге при Екатерине II ее присоединили окончательно. И вот эта коллекция ядер свидетельствует об этих войнах», — сказал археолог, не уточнив точное количество артефактов.

По его словам, ядра встречались по всей площади раскопа из-за массированных обстрелов крепости с кораблей. Коллекцию XVIII века археологи передадут в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

В 2024 году ученые приступили к раскопкам на территории Задонья по проекту газификации хутора. Исторически хутор Задонье был отдельным от Азова островом, отделенным от него рекой Дон без сухопутного пути, который в настоящее время административно присоединен к городу Азову. Задонье также является частью Азовской крепости, в XVIII веке здесь находилась Петровская крепость.

Азов — один из самых крупных памятников археологии на территории Ростовской области. Примерно половину современного города занимало средневековое золотоордынское поселение Азак, которое в XIV веке было одним из центров мировой торговли пушниной. Азак известен только благодаря раскопкам — не сохранилось ни одной средневековой карты или хроники с описанием города.