В Ростовской области обнаружили серию ядер времен Русско-турецких войн

«Во время раскопок мы обнаружили свидетельства Русско-турецких войн конца XVIII — ядра различных калибров, от самых маленьких до очень больших. Когда Петр I построил эту крепость, в течение XVIII века ее захватывали и в итоге при Екатерине II ее присоединили окончательно. И вот эта коллекция ядер свидетельствует об этих войнах», — сказал археолог, не уточнив точное количество артефактов.