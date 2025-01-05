Новогодние выходные: как вернуться в рабочий ритм

Кто-то в эти становится более расслабленным, предпочитая проводить время на диване за поеданием вкусняшек и просмотром фильмов. Другие наоборот, находятся в тонусе, встречаясь с друзьями и придумывая себе различные активности.
Однако возвращение к привычному учебному и рабочему ритму может стать стрессом как физическим, так и психологическим и для тех, и для других.
Чтобы вернуться к обычным ранним подъемам нужно синхронизировать внутренние часы, постепенно приучая организм вставать и ложиться в одно и то же время.
Еда нон стоп не позволит с легкостью перейти к прежнему режиму питания. Поэтому долой перекусы, и да здравствуют обычные объемы порций, а также небольшие усилия в виде ограничения сладкого или отказа от позднего ужина, за которые организм будет вам благодарен. Но только ни в коем случае не голодать: это станет дополнительным стрессом.
Физическая активность поможет легче адаптироваться к привычному ритму жизни. Даже небольшая прогулка перед сном позволит собраться, перезагрузить мозг и постепенно вернуть тело к трудоспособному состоянию. А легкая зарядка с утра или танцевальные движения под любимую музыку дадут возможность почувствовать свое тело и поднимут настроение. Также вам в помощь — дыхательные практики.
Самое время строить планы или хотя бы ставить задачи, отделяя приоритетные от не столь существенных.
Небольшая уборка на рабочем столе и чистка почты тоже помогут мобилизоваться.
Мотивация — наше все.
Помните, как после каникул вы спешили в школу с новым портфелем или кучей впечатлений от поездки в лагерь, или на отдых с родителями.
Действуйте по той же схеме: женщины могут в первый рабочий день надеть новую одежду или аксессуары, представители обоих полов — поделиться новостями.
Главное, не внушать себе и окружающим, что после выходных нужны еще выходные, чтобы отдохнуть от предыдущих, не проигрывать в голове вариант больничного, а помнить об искусстве маленьких шагов, которые в результате оказываются самыми результативными.