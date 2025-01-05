Новогодние выходные: как вернуться в рабочий ритм

Еда нон стоп не позволит с легкостью перейти к прежнему режиму питания. Поэтому долой перекусы, и да здравствуют обычные объемы порций, а также небольшие усилия в виде ограничения сладкого или отказа от позднего ужина, за которые организм будет вам благодарен. Но только ни в коем случае не голодать: это станет дополнительным стрессом.