«Работы хватит всем»: мэр Челябинска поручил усилить уборку улиц к Рождеству

В Челябинске начали готовиться к Рождеству, которое будут отмечать с 6 на 7 января. В этот день в храмах всех районов города ожидается массовый наплыв прихожан — на службы они будут идти как днем, так и ночью. В связи с этим особые указания подчиненным по содержанию улиц города дал глава Челябинска Алексей Лошкин: