«Работы хватит всем»: мэр Челябинска поручил усилить уборку улиц к Рождеству

В Челябинске начали готовиться к Рождеству, которое будут отмечать с 6 на 7 января. В этот день в храмах всех районов города ожидается массовый наплыв прихожан — на службы они будут идти как днем, так и ночью. В связи с этим особые указания подчиненным по содержанию улиц города дал глава Челябинска Алексей Лошкин:
— В темное время суток передвигаться опаснее, поэтому поручил главам районов максимально обеспечить безопасное движение по дорогам и тротуарам. Следить за этим нужно круглосуточно, проводить противогололедную обработку, вовремя сметать рыхлый снег, — написал мэр у себя в телеграм-канале. — Подрядчикам, обслуживающим улично-дорожную сеть, также поставил задачу уделять особое внимание тротуарам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Работы много, и не только в преддверии праздника. Ее, уверен, хватит всем.
Алексей Лошкин накануне, 4 января, лично проверил, как дворники наводят порядок возле храмов. Он отметил, что в праздничные дни там не должно быть никаких гор снега, мусора и чего-либо еще, что может помешать прихожанам.