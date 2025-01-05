Ученые выяснили, как снабжали водой античный город Нимфей после землетрясения

«Исследование одного участка юго-западной части античного боспорского города Нимфей и результаты, полученные в ходе нашей экспедиции, пролили свет на такие важные вопросы, как обеспечение водой городища. Дело в том, что после землетрясения в третьем веке до нашей эры с плато городища постепенно начала уходить пресная вода и и жители были вынуждены сооружать временные гидротехнические сооружения для сбора воды», — отметил Бейлин.