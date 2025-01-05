Ученые выяснили, как снабжали водой античный город Нимфей после землетрясения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Жители античного города Нимфей, входившего в состав Боспорского царства, после разрушительного землетрясения в III в. до н.э., в условиях дефицита воды начали строить специальные цистерны из глины для ее сбора. К таким выводам пришли ученые Института археологии Крыма РАН, сообщил ТАСС научный сотрудник института, руководитель охранных экспедиций на Керченском полуострове Денис Бейлин.
«Исследование одного участка юго-западной части античного боспорского города Нимфей и результаты, полученные в ходе нашей экспедиции, пролили свет на такие важные вопросы, как обеспечение водой городища. Дело в том, что после землетрясения в третьем веке до нашей эры с плато городища постепенно начала уходить пресная вода и и жители были вынуждены сооружать временные гидротехнические сооружения для сбора воды», — отметил Бейлин.
Накопительный искусственный резервуар, подобные которому ранее не встречались в этих местах, вмещал около 1 тыс. тонн воды, был со всех сторон обвалован, а его дно было выложено гидроупорным керамическим материалом, который препятствовал быстрому заиливанию.
Ученые отмечают, что восточная часть Крыма в древности испытала несколько мощных подземных толчков. По заключению экспертов из Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта, в первой четверти III в. до н.э. на Нимфее, как показывают раскопки развалин античного театра (одеона), землетрясение носило катастрофический характер и сопровождалось тотальными разрушениями. Одним из последствий землетрясения было нарушение природной гидросистемы Нимфейского плато, что привело к кардинальным изменениям в водосборной системе Нимфея. Из-за мощного землетрясения были сдвинуты водоносные пласты, иссякли колодцы.
Это ставило горожан в отчаянное положение и грозило прекращению жизни на городище.
О Боспоре.
Боспорское царство — античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива. Оно положило начало формированию здесь уникальной греко-скифской цивилизации. Столицей Боспора был Пантикапей, крупные города — Фанагория, Гермонасса (Тамань) на Таманском полуострове, Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове, Горгиппия (Анапа). В IV в. н. э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.