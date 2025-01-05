В центре Омска на два дня изменятся схемы движения транспорта из-за Рождественского полумарафона

С 6 по 7 января в связи с подготовкой и проведением Рождественского полумарафона в центре Омска временно перекроют ряд улиц, что повлияет на движение общественного транспорта.
Полностью перекроют улицы:
— 6 и 7 января будет перекрыта улица Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы (включая Соборную площадь);
— 7 января (с 12:00 до 17:00): улица Ленина от площади Победы до улицы Лермонтова (включая Юбилейный мост), улица Герцена от улицы Интернациональной до улицы Ленина (включая площадь Победы).
Также изменятся схемы движения общественного транспорта. Так, троллейбус № 8 в дни проведения забегов 6 и 7 января будет следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса, улице Маяковского до конечной остановки (в направлении микрорайона «Московка-2»). Автобус № 62 в направлении до остановки КДЦ «Маяковский» будет следовать с разворотом под мостом имени 60-летия Победы и началом движения от остановки «Библиотека им. Пушкина», затем по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса. Автобус № 73: в направлении Чкаловского поселка с улицы Красный Путь будет следовать по улице Интернациональной с поворотом направо на улицу Герцена, далее по улице Ленина. Автобус № 94: в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь будет следовать по улице Интернациональной с поворотом направо на улицу Герцена и разворотом на площади Победы, далее по привычной схеме.
Изменения схем движения транспорта на 7 января (ограничение будет действовать с 12:00 до 17:00):
— Автобус № 28: с моста имени 60-летия Победы будет следовать по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, далее по обычному маршруту. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Флагман».
— Автобус № 34: с улицы Герцена будет следовать по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее по обычному маршруту. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Флагман».
— Автобус № 73: в направлении Чкаловского поселка с улицы Красный Путь будет следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса с поворотом налево на улицу Маяковского, далее по обычному маршруту.
— Автобус № 94: в направлении Амурского поселка с моста имени 60-летия Победы будет следовать по улице Фрунзе, с поворотом налево на улицу Герцена, далее по обычному маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится.
— Автобусы №№ 25, 77: с улицы Интернациональной будут следовать по улицам Гагарина, Комсомольскому мосту, улице Думской, улице Пушкина, улице Лермонтова, проспекту Карла Маркса, Комсомольскому мосту, улицам Гагарина и Интернациональной.
Как рассказали в мэрии Омска, схемы обновленных графиков будут дублироваться дублироваться на остановках и в социальных сетях департамента транспорта.