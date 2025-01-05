В центре Омска на два дня изменятся схемы движения транспорта из-за Рождественского полумарафона

Также изменятся схемы движения общественного транспорта. Так, троллейбус № 8 в дни проведения забегов 6 и 7 января будет следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса, улице Маяковского до конечной остановки (в направлении микрорайона «Московка-2»). Автобус № 62 в направлении до остановки КДЦ «Маяковский» будет следовать с разворотом под мостом имени 60-летия Победы и началом движения от остановки «Библиотека им. Пушкина», затем по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса. Автобус № 73: в направлении Чкаловского поселка с улицы Красный Путь будет следовать по улице Интернациональной с поворотом направо на улицу Герцена, далее по улице Ленина. Автобус № 94: в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь будет следовать по улице Интернациональной с поворотом направо на улицу Герцена и разворотом на площади Победы, далее по привычной схеме.