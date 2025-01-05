Получится ли выспаться впрок в новогодние каникулы — ответ сомнолога

«Длительный сон оказывает незначительный эффект плацебо, когда дело касается физических нагрузок, что может немного помочь спортсменам, но он не особенно полезен для когнитивной деятельности или облегчения чувства сонливости», — рассказала она Life.ru.
По словам специалиста, дополнительного сна на выходных недостаточно для компенсации недосыпа. Чтобы восполнить этот дефицит, человеку требуется несколько дней, недель или даже месяцев.
Как пояснила собеседница Life.ru, долг сна — это разница между количеством времени на отдых и тем, сколько человеку необходимо каждую ночь.
«Сон, используемый для погашения долга по сну, иногда называют восстановительным. Восстановительный сон может помочь облегчить некоторые физические, психические и эмоциональные симптомы лишения сна. Но и у него есть свои недостатки», — добавила руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне».
К примеру, дневной сон продолжительностью более 30 минут может вызвать чувство сонливости, а слишком долгий отдых в выходные нарушит внутренний цикл бодрствования организма и сна, что лишь ухудшит его качество и процесс засыпания.
В свою очередь продолжительность «восстановительного сна», необходимого для устранения дефицита, зависит от ряда факторов, в том числе длительности и тяжести отсутствия отдыха. Так, легче оправиться от одной бессонной ночи, чем от хронического недосыпа.
Здоровым людям, которые регулярно спят на час меньше, чем им нужно, может потребоваться до девяти дней полноценного сна, чтобы преодолеть дефицит сна. Если вы просыпаетесь отдохнувшим несколько дней подряд, это хороший показатель того, что вы избавились от недосыпания.
Татьяна Сурненкова.
Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории.
По словам сомнолога, предотвратить недосып можно, обеспечив нормальный сон. Признаками же проблем по этой части являются дневная дремота, проблемы с концентрацией внимания, ошибки в работе, а также необходимость пить кофе для нормального функционирования или спать по выходным.
А ранее консультант по сну дала советы, как поднять семью зимой с кровати. Встать рано утром вообще сложно, а зимой большинство из нас вовсе вынуждены просыпаться раньше рассвета. Интенсивность обычного освещения слишком мала, чтобы сообщить нашим внутренним часам, что наступило утро, поэтому просыпаться труднее.