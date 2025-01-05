Получится ли выспаться впрок в новогодние каникулы — ответ сомнолога

Здоровым людям, которые регулярно спят на час меньше, чем им нужно, может потребоваться до девяти дней полноценного сна, чтобы преодолеть дефицит сна. Если вы просыпаетесь отдохнувшим несколько дней подряд, это хороший показатель того, что вы избавились от недосыпания.