Хабаровские верующие крестным ходом дошли до острова Большой Уссурийский

— Ситуации разные бывают: поскользнулся, споткнулся или почувствовал себя плохо, не смог дойти до берега. Мы находились рядом с людьми, чтобы при необходимости доставить в безопасное место, оказать первую помощь. Рады, что всё прошло без происшествий, красиво, все пронесли свой крест и совершили крестный ход достойно, — рассказал спасатель ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Глазков.