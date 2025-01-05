Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские верующие крестным ходом дошли до острова Большой Уссурийский

Их безопасность обеспечили сотрудники МЧС.

Источник: МЧС РФ

В преддверии праздника Рождества Христова православные верующие совершили крестный ход на остров Большой Уссурийский по льду Амурской протоки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», шествие началось в селе Казакевичево, а завершилось у часовни мученика воина Виктора. Общая протяжённость маршрута составила порядка двух километров.

Рядом с участниками крестного хода находились на снегоходах и пешим порядком сотрудники МЧС России. Они наблюдали за передвижением верующих и были в готовности, если потребуется, оказать помощь. Также было организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи и экипажа Госавтоинспекции.

— Ситуации разные бывают: поскользнулся, споткнулся или почувствовал себя плохо, не смог дойти до берега. Мы находились рядом с людьми, чтобы при необходимости доставить в безопасное место, оказать первую помощь. Рады, что всё прошло без происшествий, красиво, все пронесли свой крест и совершили крестный ход достойно, — рассказал спасатель ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Глазков.

По информации пресс-службы главного управления регионального ведомства, предварительно пограничной службой были произведены замеры толщины льда, обследован безопасный путь и обозначен специальными вешками.

МЧС
религии