«Газета.Ru» рассказывает о самых ожидаемых анонсах от Apple в 2025 году

Начавшийся год может принести одно из самых значительных обновлений дизайна iPhone со времен iPhone X, выпущенного почти семь лет назад. По слухам, Apple планирует выпустить совершенно другой, если сравнивать его с устройствами последних нескольких лет, iPhone 17 Air с гораздо более тонким корпусом, новым размером экрана, а также измененным блоком камеры. Кроме него ожидаются еще три модели: iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Модели 17 Plus в новой линейке не будет, так как Apple откажется от нее из-за низких продаж.