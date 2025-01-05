«Газета.Ru» рассказывает о съемках уникального кино в самом северном порту России

«Когда я еще в редакции Тикси договаривался с главредом газеты, зашел его отец, узнал, что мы поедем на острова, и говорит: “Будьте осторожны, там сейчас очень опасно, шторма, туманы, обязательно положи в карман банку сгущенки”. Если потеряешься, она спасет жизнь, калорийная еда, не надо готовить, быстро дает силу. Мы взяли это в фильм, что главред дает герою с собой банку сгущенки. На острове герой теряется, остается один без еды, и она его выручает. Перед съемками этого момента мы все не ели. Поэтому по глазам актера действительно видно, что этот человек давно не жрал. В процессе он меня спросил: “А как я открою банку?”. Я сказал, что не могу за него придумать, в итоге он голыми руками, об какую-то деревяшку ее бил, пока она не лопнула», — вспоминает Блинов.