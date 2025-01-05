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Ключевые автодороги Волгограда обработали после январского дождя

Специалисты на протяжение ночи в непрерывном режиме обрабатывали объекты дорожно-уличной сети.

В связи с прошедшим накануне дождем и резким снижением температуры воздуха в Волгограде дорожные службы в течение ночи проводили обработку проездов противогололедными реагентами.

Как сообщили в администрации Волгограда, сотрудники профильных служб мэрии организовали мониторинг ситуации на магистралях. Согласно данным на 6 часов утра, на основных городских дорогах удалось предотвратить образование гололедно-изморозевых явлений.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. Дорожная техника будет обрабатывать объекты в течение дня.

Сотрудники коммунальных служб с раннего утра наносят на участки с пешеходными зонами и остановками противогололедные средства.

Добавим, что управляющим компаниям накануне поручили организовать обработку придомовых территорий многоквартирных домов.