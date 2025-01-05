Ключевые автодороги Волгограда обработали после январского дождя

В связи с прошедшим накануне дождем и резким снижением температуры воздуха в Волгограде дорожные службы в течение ночи проводили обработку проездов противогололедными реагентами.
Как сообщили в администрации Волгограда, сотрудники профильных служб мэрии организовали мониторинг ситуации на магистралях. Согласно данным на 6 часов утра, на основных городских дорогах удалось предотвратить образование гололедно-изморозевых явлений.
Общественный транспорт работает в штатном режиме. Дорожная техника будет обрабатывать объекты в течение дня.
Сотрудники коммунальных служб с раннего утра наносят на участки с пешеходными зонами и остановками противогололедные средства.
Добавим, что управляющим компаниям накануне поручили организовать обработку придомовых территорий многоквартирных домов.