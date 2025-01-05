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Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в воскресенье перед досмотровыми комплексами нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — приводятся данные на 8 утра.

По состоянию на восемь часов вечера субботы проезда ожидали более 700 машин.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.