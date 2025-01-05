Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — приводятся данные на 8 утра.
По состоянию на восемь часов вечера субботы проезда ожидали более 700 машин.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Проезд по нему разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Движение по ней было запущено с целью обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.