Пассажиры рейса Челябинск — Москва провели 23 часа в аэропорту из-за поломки самолета

Отправка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» У6 606 по направлению Челябинск — Москва задержалась почти на 24 часа. Самолет должен был вылететь еще в 5:50 субботы, 4 января. Однако отправление несколько раз откладывали.
В итоге борт, по данным онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, вылетел лишь в 4:02 сегодняшнего дня, 5 января. В аэропорту сообщили, что работа воздушной гавани все это время проходила в штатном режиме.
По данным КП-Челябинск, причина почти суточной задержки вылета состояла в технической неисправности самолета. В авиакомпанию «Уральские авиалинии» был направлен запрос, ответ на него на момент публикации материала не поступил.