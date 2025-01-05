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Пассажиры рейса Челябинск — Москва провели 23 часа в аэропорту из-за поломки самолета

Вылет самолета «Уральских авиалиний» из Челябинска в Москву задержался на сутки.

Источник: Комсомольская правда

Отправка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» У6 606 по направлению Челябинск — Москва задержалась почти на 24 часа. Самолет должен был вылететь еще в 5:50 субботы, 4 января. Однако отправление несколько раз откладывали.

В итоге борт, по данным онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, вылетел лишь в 4:02 сегодняшнего дня, 5 января. В аэропорту сообщили, что работа воздушной гавани все это время проходила в штатном режиме.

По данным КП-Челябинск, причина почти суточной задержки вылета состояла в технической неисправности самолета. В авиакомпанию «Уральские авиалинии» был направлен запрос, ответ на него на момент публикации материала не поступил.