В Красноярске 6 и 7 января временно ограничат дорожное движение, сообщают в главном управлении МВД края.
Это временная мера, она вводится для обеспечения безопасности на дорогах во время проведения праздничного богослужения в храме Рождества Христова и Свято-Успенском монастыре.
Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена 6 января с 18:00 до 17:00 7 января на следующих участках:
— по ул. Менделеева от ул. Щорса до здания № 35 «Г» по ул. Академика Павлова;
— по ул. Добролюбова от ул. Щорса до дома № 27 «А» по ул. Академика Павлова;
— по ул. Лесная от перекрестка в районе дома № 37/1 по ул. Благодатная до дома № 43 «А» по ул. Лесная;
— по пер. Послушников от ул. Вознесенская до дома № 55 «А»/3 по ул. Лесная.
Кроме того, 6 января с 23:00 до 03:30 7 января ограничения вводятся для автотранспорта на участках:
— по ул. Менделеева от ул. Щорса до здания № 35 «Г» по ул. Академика Павлова;
— по ул. Добролюбова от пер. Кочубея до пересечения с проездом в районе дома № 17 по ул. Гастелло.
На указанных участках дорог будут установлены дорожные знаки. Как сообщили в ведомстве, все оставленные автомобили в зоне действия дорожных знаков будут эвакуированы.
Ранее в ГАИ Красноярска рассказали о графике работы МРЭО в праздничные дни.