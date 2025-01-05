Из-за атаки БПЛА в Таганроге частично приостановили подачу электроэнергии

В Таганроге после ночной атаки БПЛА на город некоторые дома оказались обесточены. Сейчас аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электроэнергии, написала в ТГ-канале глава администрации города Светлана Камбулова.
— Аварийные бригады уже работают. Подача электроэнергии будет оперативно восстановлена, — написала Светлана Камбулова. Также она отметила, что оперативные службы отрабатывают все поступающие звонки.
В Таганроге оказались повреждены крыши, хозпостроек и машина, а также электрический столб.
Всего за ночь в Ростовской области средства ПВО сбили 27 беспилотников, в том числе в Таганроге, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что никто не пострадал. Только имущество получило повреждения.