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В Перми выросли целые армии снеговиков

4 января прошла новогодняя акция «День снеговика».

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 4 января, в Перми прошла новогодняя акция «День снеговика». Пермяки и гости города лепили снеговиков в городских парках и на набережной. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

«Приглашаю пермяков принять участие в акции по созданию самого известного снежного персонажа — Снеговика! Взрослые и дети смогут провести время за этой зимней забавой на площадке напротив 6-го причала набережной Камы, в саду имени Миндовского и в парке имени Чехова», — написал мэр города.

Идею поддержали, и теперь в краевой столице выросли целые армии снеговиков.