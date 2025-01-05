В Перми выросли целые армии снеговиков

«Приглашаю пермяков принять участие в акции по созданию самого известного снежного персонажа — Снеговика! Взрослые и дети смогут провести время за этой зимней забавой на площадке напротив 6-го причала набережной Камы, в саду имени Миндовского и в парке имени Чехова», — написал мэр города.