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«Неделю на бетонном полу»: в Таиланде задержали риелтора из Владивостока

Жительница Владивостока обманным путем зарабатывает на клиентах, желающих снять жилье в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях люди начали жаловаться на жительницу Владивостока Анастасию, которая, по словам пострадавших из-за нее, кидает своих клиентов на деньги. Из социальных сетей женщины известно, что ее задержали в Таиланде, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Одной из жертв обмана женщины стал житель Новосибирска, передает «КП» со ссылкой на издание НГС. Вадим отдыхал с семьей в Паттайе с 7 по 21 декабря, бронировал номер в отеле через Анастасию, заплатил ей за аренду и депозит. Но позже выяснилось, что здесь должны были заселиться другие люди, но мужчина отказался выезжать раньше срока.

Но проблема с номерами не единственная, по словам пострадавших, Анастасия никому не возвращает деньги, а одним из своих клиентов она и вовсе заявила, что на полученные от них средства она сделала КТ.

Сообщения, которые Анастасия присылает своим клиентам. Фото: NBS24.

По информации NBS24, женщина родилась в Читинской области, но одно из мест ее регистрации по месту жительства находится во Владивостоке. Корреспондент «КП» обратился в правоохранительные органы города, однако они не располагают данной информацией, более того, судя по всему, из жителей приморской столицы с заявлением на Анастасию никто не обращался.

Из социальных сетей женщины известно, что ее задержала полиция в Паттайе:

«Друзья, помогите, пожалуйста, привезли в суд, я не мошенница. Буду говорить правду, адвоката нет, перевести с русского на тайский некому. Держали в участке Бангламунг на бетонном полу. Голод — это страшно, помогите, пожалуйста, кушать хочется. Привезли в иммиграционную», — такие сообщения оставила женщина в социальных сетях. Пострадавшие из-за действий Анастасии туристы надеются на справедливость.

По словам пострадавших, Анастасия никому не возвращает деньги. Социальные сети.

туризм и отдых