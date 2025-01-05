«Неделю на бетонном полу»: в Таиланде задержали риелтора из Владивостока

Одной из жертв обмана женщины стал житель Новосибирска, передает «КП» со ссылкой на издание НГС. Вадим отдыхал с семьей в Паттайе с 7 по 21 декабря, бронировал номер в отеле через Анастасию, заплатил ей за аренду и депозит. Но позже выяснилось, что здесь должны были заселиться другие люди, но мужчина отказался выезжать раньше срока.