«Неделю на бетонном полу»: в Таиланде задержали риелтора из Владивостока

В социальных сетях люди начали жаловаться на жительницу Владивостока Анастасию, которая, по словам пострадавших из-за нее, кидает своих клиентов на деньги. Из социальных сетей женщины известно, что ее задержали в Таиланде, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Одной из жертв обмана женщины стал житель Новосибирска, передает «КП» со ссылкой на издание НГС. Вадим отдыхал с семьей в Паттайе с 7 по 21 декабря, бронировал номер в отеле через Анастасию, заплатил ей за аренду и депозит. Но позже выяснилось, что здесь должны были заселиться другие люди, но мужчина отказался выезжать раньше срока.
Но проблема с номерами не единственная, по словам пострадавших, Анастасия никому не возвращает деньги, а одним из своих клиентов она и вовсе заявила, что на полученные от них средства она сделала КТ.
Сообщения, которые Анастасия присылает своим клиентам. Фото: NBS24.
По информации NBS24, женщина родилась в Читинской области, но одно из мест ее регистрации по месту жительства находится во Владивостоке. Корреспондент «КП» обратился в правоохранительные органы города, однако они не располагают данной информацией, более того, судя по всему, из жителей приморской столицы с заявлением на Анастасию никто не обращался.
Из социальных сетей женщины известно, что ее задержала полиция в Паттайе:
«Друзья, помогите, пожалуйста, привезли в суд, я не мошенница. Буду говорить правду, адвоката нет, перевести с русского на тайский некому. Держали в участке Бангламунг на бетонном полу. Голод — это страшно, помогите, пожалуйста, кушать хочется. Привезли в иммиграционную», — такие сообщения оставила женщина в социальных сетях. Пострадавшие из-за действий Анастасии туристы надеются на справедливость.
По словам пострадавших, Анастасия никому не возвращает деньги. Социальные сети.