Какие развязки и пробивки завершат в Алматы в 2025 году

Как сообщается в Telegram-канале акимата, в этом году в городе планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города.