Какие развязки и пробивки завершат в Алматы в 2025 году

Как сообщается в Telegram-канале акимата, в этом году в городе планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города.
В мае будет введена в эксплуатацию пробивка проспекта Абая от улицы Б. Момышулы до границы города. Общая протяженность пробивки составит 5,3 км с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами по обеим сторонам.
Летом планируется завершить пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара общей протяженностью 3,2 км. В ведомстве отмечают, что это должно снизить транспортную нагрузку на улицу Момышулы на 40%.
В июне планируется полностью завершить строительство транспортной развязки на пересечении улицы Жансугурова и проспекта Сейфуллина. В акимате также пообещали благоустроить прилегающую к пробивке территорию.