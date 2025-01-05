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Стала известна программа празднования Рождества во Владивостоке

Рождественские мероприятия начнутся ещё в Сочельник.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Владивостока обнародовала программу празднования Светлого Рождества Христова в приморской столице. Городской праздник состоится на Центральной площади Владивостока.

Традиционная рождественская всенощная служба пройдёт в главном храме Приморья. Кроме того, в 9.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе начнётся дневная служба. Её проведёт митрополит Владивостокский и Приморский Павел.

По сообщению мэрии, службу будут транслировать также на большой экран, который установят на Центральной площади города. После её завершения собравшихся поздравит с Рождеством митрополит Владивостокский и Приморский Павел.

В полдень 7 января на площади начнётся праздничный рождественский концерт. В нём примут участие учащиеся детских художественных школ искусств приморской столицы. Совместно с солистами хора епархии они исполнят рождественские композиции.

Кроме того, праздничные концерты хоровой музыки пройдут в рождественский Сочельник и в само Рождество в помещении Лютеранской церкви Святого Павла на Пушкинская, 14. Хоровую музыку 6 и 7 января исполнят учащихся Детской школы искусств № 1. Оба запланированных концерта начнутся в 18.00.

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