Стала известна программа празднования Рождества во Владивостоке

Мэрия Владивостока обнародовала программу празднования Светлого Рождества Христова в приморской столице. Городской праздник состоится на Центральной площади Владивостока.
Традиционная рождественская всенощная служба пройдёт в главном храме Приморья. Кроме того, в 9.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе начнётся дневная служба. Её проведёт митрополит Владивостокский и Приморский Павел.
По сообщению мэрии, службу будут транслировать также на большой экран, который установят на Центральной площади города. После её завершения собравшихся поздравит с Рождеством митрополит Владивостокский и Приморский Павел.
В полдень 7 января на площади начнётся праздничный рождественский концерт. В нём примут участие учащиеся детских художественных школ искусств приморской столицы. Совместно с солистами хора епархии они исполнят рождественские композиции.
Кроме того, праздничные концерты хоровой музыки пройдут в рождественский Сочельник и в само Рождество в помещении Лютеранской церкви Святого Павла на Пушкинская, 14. Хоровую музыку 6 и 7 января исполнят учащихся Детской школы искусств № 1. Оба запланированных концерта начнутся в 18.00.