Стала известна программа празднования Рождества во Владивостоке

Кроме того, праздничные концерты хоровой музыки пройдут в рождественский Сочельник и в само Рождество в помещении Лютеранской церкви Святого Павла на Пушкинская, 14. Хоровую музыку 6 и 7 января исполнят учащихся Детской школы искусств № 1. Оба запланированных концерта начнутся в 18.00.