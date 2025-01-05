Родителям разрешат учиться на средства маткапитала

«Осуществляется подготовка проекта федерального закона, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям на получение образования [родителей] в организациях на территории РФ, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей», — говорится в письме, цитату из которого приводит ТАСС.
Такое право получат женщины, родившие первого ребёнка после 1 января 2020 года, матери, родившие или усыновившие второго, третьего или последующего ребёнка, а также мужчины-единственные усыновители первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей. Кроме того, проект затрагивает вдовцов, воспитывающих первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей после смерти их матери, не имевшей российского гражданства. Новый закон позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, считают парламентарии.
Как уже писал Life.ru, с 1 февраля 2025 года маткапитал вырастет на 7,3% и составит 676 398,58 рубля за первого ребёнка и 893 835,55 рубля за второго, если семья не получала деньги за первенца. Через три года ожидается, что выплата составит 1 млн рублей. Программа действует до 2030 года, после чего Госдума подумает о её продлении.