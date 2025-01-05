Родителям разрешат учиться на средства маткапитала

Как уже писал Life.ru, с 1 февраля 2025 года маткапитал вырастет на 7,3% и составит 676 398,58 рубля за первого ребёнка и 893 835,55 рубля за второго, если семья не получала деньги за первенца. Через три года ожидается, что выплата составит 1 млн рублей. Программа действует до 2030 года, после чего Госдума подумает о её продлении.