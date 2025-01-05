Николь Кидман раскрыла главный секрет успешного 20-летнего брака с Китом Урбаном

«Я слышу, как Кит поёт в душе, и я слышу, как рождаются его новые песни. У нас есть двойной душ. Двойной душ: ключ к успешному браку. Раздельные туалеты и двойной душ!» — рассказала актриса.
Кидман и Урбан в браке с 2005 года, у них есть двое совместных детей — 16-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. Обеих дочерей выносили суррогатные матери. Кроме того, у Николь есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с актером Томом Крузом. После их развода в 2001 году сын Коннор Энтони и дочь Изабелла Джейн решили остаться с отцом.
Ранее секретом успешного брака поделился солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. В конце ноября 2024 года он сыграл свадьбу с Дарьей Тарасовой. Певец заявил, что счастливые отношения строятся на взаимном уважении, любви и терпении, а также умении сделать первый шаг, даже когда ты чувствуешь, что прав.