Николь Кидман раскрыла главный секрет успешного 20-летнего брака с Китом Урбаном

Кидман и Урбан в браке с 2005 года, у них есть двое совместных детей — 16-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. Обеих дочерей выносили суррогатные матери. Кроме того, у Николь есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с актером Томом Крузом. После их развода в 2001 году сын Коннор Энтони и дочь Изабелла Джейн решили остаться с отцом.