Сотрудники МЧС Ростовской области отправились убирать мазут в Краснодарский край

Из Ростовской области в Краснодарский край отправились 53 сотрудника МЧС по Ростовской области. Они там будут заниматься ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщили в донской пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В состав аэромобильной группировки вошли пожарные 2, 6, 7 пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части.
Донские сотрудники МЧС будут убирать разлившиеся из танкера нефтепродукты и загрязненный грунт, а также перевозить их.
Напомним, что ЧС произошла в Краснодарском крае 15 декабря. Во время шторма танкер с мазутом раскололся пополам, тысяч тонн нефтепродуктов оказались в воде. Через время их начало выбрасывать на берег.