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Красные шорты перестали приносить победу боксёрам и борцам

Красные шорты перестали приносить удачу в поединках, доказали учёные из Великобритании и Нидерландов. Они опровергли исследование 20-летней давности, которое говорило обратное. Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports (SciRep).

Источник: Life.ru

В 2005 году появилось исследование, согласно результатам которого ношение красных шорт увеличивало шансы на победу в боевых видах спорта: 56% побед среди соперников, равных по силам, достались спортсменам в красном. Новая научная работа проанализировала гораздо большее количество турниров, уделяя особое внимание боксу, тхэквондо и борьбе. Было оценено более 6,5 тысячи соревнований, в результате преимущество красных шорт исчезло. Исследовательская группа предполагает, что причиной этого могут быть изменения в правилах и технологиях, которые уменьшают предвзятость судей.

Ранее учёные из Белоруссии создали первый противоопухолевый клеточный продукт, в основу которого входят клетки-киллеры. Сам препарат уменьшает токсическое воздействие химиопрепаратов, усилия эффективность всего лечения.