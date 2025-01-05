Катки Челябинска продолжают работать, несмотря на плюсовые температуры

Однако изменения, по крайней мере пока, не затронули катки в парках Гагарина и Терешковой. Как пишет издание «Вечерний Челябинск», связано это с уникальным устройством ледяных площадок. Подо льдом установлено система охлаждения, поддерживающая достаточно низкую температуру. На площадке же регулярно работают специальные машины, убирающие мусор, заделывающие щели и выравнивающие поверхность льда. Таким образом, выстраивается система, не позволяющая льду таять даже при небольших плюсовых температурах.