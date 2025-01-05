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Катки Челябинска продолжают работать, несмотря на плюсовые температуры

Температурные аномалии продолжают фиксировать в Челябинской области. Столбики термометров не в первый раз поднимаются выше нуля, из-за чего в городе приостановили работу некоторых зимних аттракционов.

Сейчас в Ричмонде: -8° 0 м/с 67% 763 мм рт. ст. +1°

Как ранее писал «МК-Челябинск», в городе закрыли горки, ледовые городки и катки. Причиной тому стало повышение температуры выше нуля градусов Цельсия, что сулит большую угрозу для зимних объектов. Чтобы уберечь жителей от возможной опасности, а также сохранить ледяные постройки, многие из них пришлось закрыть.

Однако изменения, по крайней мере пока, не затронули катки в парках Гагарина и Терешковой. Как пишет издание «Вечерний Челябинск», связано это с уникальным устройством ледяных площадок. Подо льдом установлено система охлаждения, поддерживающая достаточно низкую температуру. На площадке же регулярно работают специальные машины, убирающие мусор, заделывающие щели и выравнивающие поверхность льда. Таким образом, выстраивается система, не позволяющая льду таять даже при небольших плюсовых температурах.

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