В Уфе на Рождество перекроют центральные улицы

В связи с празднованием Рождества Христово в Уфе, в ночь с 6 на 7 января будут перекрыты несколько центральных улиц, сообщают в администрации города.
Так, с 19:00 6 января до 08:00 7 января будут закрыты:
— ул. Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
— местный проезд вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая;
— ул. Кирова (от Айской до Ветошникова);
— ул. Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;
— ул. Бехтерева (до дома 1/1 по улице Менделеева).
В этот период в 19 храмах города пройдут праздничные богослужения. Для обеспечения безопасности мероприятий приняты усиленные меры, включая проверки пожарной безопасности и патрулирование улиц полицией и сотрудниками Центра общественной безопасности.
Коммунальные службы готовят подъездные пути к храмам. Уфимцев и гостей города просят учитывать перекрытия при планировании поездок.