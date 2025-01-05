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В Уфе на Рождество перекроют центральные улицы

В этот период в 19 храмах города пройдут праздничные богослужения.

В связи с празднованием Рождества Христово в Уфе, в ночь с 6 на 7 января будут перекрыты несколько центральных улиц, сообщают в администрации города.

Так, с 19:00 6 января до 08:00 7 января будут закрыты:

— ул. Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

— местный проезд вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая;

— ул. Кирова (от Айской до Ветошникова);

— ул. Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;

— ул. Бехтерева (до дома 1/1 по улице Менделеева).

В этот период в 19 храмах города пройдут праздничные богослужения. Для обеспечения безопасности мероприятий приняты усиленные меры, включая проверки пожарной безопасности и патрулирование улиц полицией и сотрудниками Центра общественной безопасности.

Коммунальные службы готовят подъездные пути к храмам. Уфимцев и гостей города просят учитывать перекрытия при планировании поездок.