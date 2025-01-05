Что скрывают диетологи: почему январь — худший месяц для похудения

Вы тоже решили начать «новую жизнь» с 1 января? Не переживайте, вы не одни. По статистике, большинство новогодних обещаний заканчиваются провалом уже к середине месяца. Причина проста: мы стремимся к идеалу, забывая о реальных ограничениях. Вместо того чтобы радикально менять привычки, диетологи советуют начать с небольших шагов. Например, не отказываться от всего сразу, а просто сократить количество сахара в рационе.