Убивает за считанные минуты: Россиян предупредили о смертельной опасности свиного гриппа

«Все привыкли, что симптомы простуды пройдут быстро, достаточно просто полежать и попить противовирусные препараты. Иногда это действительно идёт на пользу, но в случае с молниеносным течением свиного гриппа болезнь поражает все органы системы. За считанные часы у человека возникает полиорганная недостаточность, когда сердце, мозг, лёгкие, сосуды и печень серьёзно страдают», — объяснила она в беседе с «Вечерней Москвой».