В Ростове массовые отключения электричества проведут с 9 по 13 января

В соответствии с опубликованным графиком, в четверг и пятницу, 9 и 10 января, свет временно пропадёт в домах на улице Таганрогской. 10 января также электричества не будет в некоторых МКД на улице Жмайлова и проспекте Стачки (Западный жилой массив).