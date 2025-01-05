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В Ростове массовые отключения электричества проведут с 9 по 13 января

Об этом заявили в ресурсоснабжающей компании.

В Ростове массовые отключения электричества пройдут в период с 9 по 13 января. Об этом заявили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».

В соответствии с опубликованным графиком, в четверг и пятницу, 9 и 10 января, свет временно пропадёт в домах на улице Таганрогской. 10 января также электричества не будет в некоторых МКД на улице Жмайлова и проспекте Стачки (Западный жилой массив).

В понедельник, 13 января, отключение электроэнергии запланировано в многоквартирных домах на улицах Ерёменко и Зорге (ЗЖМ). Все неудобства будут связаны с проведением технического обслуживания оборудования.

ЖКХ