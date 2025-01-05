В Красноярске на 11 часов задержали вылет самолета в Сочи

В аэропорту Красноярска задержали вылет самолета в Сочи почти на 11 часов. Воздушное судно должно было подняться в воздух из краевой столицы в 18:40 часов еще 4 января. Однако этого не случилось. Пассажирам пояснили, что это произошло по техническим причинам.
И только спустя 10 часов 40 минут самолет, наконец, отправился в путь. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, задержка произошла по причине того, что самолет из Сочи прибыл слишком поздно — по техническим причинам.
— Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. Официальных обращений в прокуратуру не поступало, — сообщили в ведомстве.