В Красноярске на 11 часов задержали вылет самолета в Сочи

В аэропорту Красноярска задержали вылет самолета в Сочи почти на 11 часов. Воздушное судно должно было подняться в воздух из краевой столицы в 18:40 часов еще 4 января. Однако этого не случилось. Пассажирам пояснили, что это произошло по техническим причинам.