Рождественские богослужения в Иркутске: расписание на 6 и 7 января

Расписание в некоторых храмах уже известно, об этом сообщает сайт «ИрСити».
Собор Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1а): 6 января в 16:00 — всенощное бдение (до рассвета), 7 января — Божественная литургия (митрополит Максимилиан).
Храм Рождества Христова (Иркутск-II, ул. Мира, 122): 6 января в 08:00 — царские часы, вечерня с Божественной литургией.
Входо-Иерусалимский храм (ул. Борцов Революции, 15): 6 января в 16:30 — всенощное бдение и исповедь, 7 января в 08:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
Церковь Двенадцати Апостолов (бульвар Рябикова, 38а): 6 января в 08:00 — литургия Василия Великого (исповедь для детей и немощных, причастие), 17:00 — всенощное бдение, 22:00 — исповедь; 7 января в 12:00 — рождественский молебен.
Храм Рождества Иоанна Предтечи (мкр. Юбилейный, 100, стр. 19): 6 января в 17:00 — всенощное бдение, 7 января в 09:00 — Божественная литургия.
Расписание служб в других храмах Иркутска будет опубликовано дополнительно.