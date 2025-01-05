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Рождественские богослужения в Иркутске: расписание на 6 и 7 января

В Иркутске пройдут праздничные богослужения по случаю Рождества Христова.

Источник: Соцсети

Расписание в некоторых храмах уже известно, об этом сообщает сайт «ИрСити».

Собор Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1а): 6 января в 16:00 — всенощное бдение (до рассвета), 7 января — Божественная литургия (митрополит Максимилиан).

Храм Рождества Христова (Иркутск-II, ул. Мира, 122): 6 января в 08:00 — царские часы, вечерня с Божественной литургией.

Входо-Иерусалимский храм (ул. Борцов Революции, 15): 6 января в 16:30 — всенощное бдение и исповедь, 7 января в 08:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.

Церковь Двенадцати Апостолов (бульвар Рябикова, 38а): 6 января в 08:00 — литургия Василия Великого (исповедь для детей и немощных, причастие), 17:00 — всенощное бдение, 22:00 — исповедь; 7 января в 12:00 — рождественский молебен.

Храм Рождества Иоанна Предтечи (мкр. Юбилейный, 100, стр. 19): 6 января в 17:00 — всенощное бдение, 7 января в 09:00 — Божественная литургия.

Расписание служб в других храмах Иркутска будет опубликовано дополнительно.

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