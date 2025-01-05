Самарцев предупредили об опасности схода снега с неочищенных крыш

В Самарской области из-за теплой погоды и неочищенных крыш снег может падать со зданий. Жителей предупредили об опасности и попросили быть осторожными. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«Сейчас на территории региона постоянно меняется температура, с переменой погодных условий снег и лед с неочищенных вовремя крыш домов стали падать. На некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах есть гололедица», — рассказали в пресс-службе.
Чтобы избежать несчастных случаев, жителей просят не стоять под карнизами зданий, на которых образовались сосульки, подальше обходить места возможного схода снега и наледи с крыш. В гололед лучше выходить из дома заранее и медленно идти по улицам.
В следственном управлении напомнили, что необеспечение организациями ЖКХ и органами муниципальной власти своевременной очистки крыш зданий и ограничения прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность в случае ЧП с людьми.