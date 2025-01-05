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Самарцев предупредили об опасности схода снега с неочищенных крыш

В Самарской области жителей просят не ходить и не стоять под неочищенными крышами.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области из-за теплой погоды и неочищенных крыш снег может падать со зданий. Жителей предупредили об опасности и попросили быть осторожными. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«Сейчас на территории региона постоянно меняется температура, с переменой погодных условий снег и лед с неочищенных вовремя крыш домов стали падать. На некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах есть гололедица», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы избежать несчастных случаев, жителей просят не стоять под карнизами зданий, на которых образовались сосульки, подальше обходить места возможного схода снега и наледи с крыш. В гололед лучше выходить из дома заранее и медленно идти по улицам.

В следственном управлении напомнили, что необеспечение организациями ЖКХ и органами муниципальной власти своевременной очистки крыш зданий и ограничения прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность в случае ЧП с людьми.

ЖКХ