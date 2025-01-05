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В Свердловской области богослужения к Рождеству пройдут на 345 площадках

В преддверии праздника МЧС проверяет огнетушители, пожарную сигнализацию и эвакуационные выходы.

В Свердловской области богослужения по случаю Рождества Христова состоятся в 345 культовых учреждениях. Об этом сообщает МЧС по региону.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют там исправность и наличие огнетушителей, а также состояние эвакуационных выходов и пожарной сигнализации. Профилактические мероприятия завершатся 6 января. А в рождественскую ночь сотрудники МЧС будут дежурить на богослужениях.

В МЧС напоминают о необходимости ставить устройства с открытым огнем на специальные негорючие основания. А горючие жидкости важно хранить в металлических шкафах. При этом у каждого источника открытого огня должен быть ответственный для предотвращения пожаров.

Напомним, православные отметят Рождество 7 января. В России этот день является праздничным и нерабочим.

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