Совмин установил величину пособия по безработице в Беларуси с 1 января 2025 года

Правительство Беларуси установило новый размер пособия по безработице в республике с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.
В документе за подписью премьер-министра Беларуси Романа Головченко сказано, что с 1 января 2025 года пособие по безработице в республике будет составлять 40 белорусских рублей.
Отметим, что осенью 2024 года в Беларуси была принята новая редакция закона о занятости. По новым правилам размер пособия по безработице Совмин теперь определяет в фиксированной сумме.
Ранее сумма пособия была «привязана» к базовой величине, а также зависела от длительности отсутствия работы и ряда прочих обстоятельств. Добавим, что в 2024 году ежемесячное пособие по безработице в Беларуси составляло от 28 до 80 рублей.
По обновленному законодательству общий срок выплаты пособия уменьшен с 26 до 13 календарных недель со дня регистрации безработным.
Ранее мы писали о том, что правительство Беларуси запретило в республике на оптовую и розничную торговлю пиротехникой (все детали вот тут).