В Омске ищут подрядчика для уборки снега на пять миллионов рублей

Особенностью данного контракта является необходимость бережного обращения с дорогим гранитным покрытием этих зон, которое требует аккуратной уборки. Согласно условиям конкурса, снег будет убираться ручным способом, а также с помощью механической щетки на малогабаритном тракторе. Для удаления льда планируется использовать ледорубы и топоры.