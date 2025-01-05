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В Омске ищут подрядчика для уборки снега на пять миллионов рублей

Омское УДХБ объявило тендер на уборку снега в центре города, требующую бережного обращения с гранитным покрытием.

Источник: Om1 Омск

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило конкурс на поиск подрядчика, который займётся уборкой снега в пешеходных зонах центра города. Речь идёт об улицах Ленина и Чокана Валиханова, а также территории Городского сада.

Особенностью данного контракта является необходимость бережного обращения с дорогим гранитным покрытием этих зон, которое требует аккуратной уборки. Согласно условиям конкурса, снег будет убираться ручным способом, а также с помощью механической щетки на малогабаритном тракторе. Для удаления льда планируется использовать ледорубы и топоры.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн рублей. За эти средства подрядчик должен будет выполнять работы по заявкам УДХБ до 15 апреля. Победитель торгов, который предложит самую низкую цену, будет определен 15 января.