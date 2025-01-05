В Омске ищут подрядчика для уборки снега на пять миллионов рублей

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило конкурс на поиск подрядчика, который займётся уборкой снега в пешеходных зонах центра города. Речь идёт об улицах Ленина и Чокана Валиханова, а также территории Городского сада.
Особенностью данного контракта является необходимость бережного обращения с дорогим гранитным покрытием этих зон, которое требует аккуратной уборки. Согласно условиям конкурса, снег будет убираться ручным способом, а также с помощью механической щетки на малогабаритном тракторе. Для удаления льда планируется использовать ледорубы и топоры.
Максимальная цена контракта составляет 5 млн рублей. За эти средства подрядчик должен будет выполнять работы по заявкам УДХБ до 15 апреля. Победитель торгов, который предложит самую низкую цену, будет определен 15 января.