В Ростовской области доноры сдали более 90 литров крови и ее компонентов

Областная станция переливания крови, расположенная в Ростове на улице Ченцова, 71/63б, а также ее отделения в городах Белая Калитва, Волгодонск, Миллерово, Сальск, Таганрог и Шахты начнут работу в штатном режиме. Чтобы сдать в них кровь, надо при себе иметь паспорт и СНИЛС.