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В Ростовской области доноры сдали более 90 литров крови и ее компонентов

В Ростове и Шахтах 144 приняли участие в новогодней донорской акции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прошла ежегодная новогодняя донорская акция «С Новым годом, Служба крови!». Во время нее было собрано 91,1 литра крови и ее компонентов, сообщили в донском правительстве.

На станции переливания крови в городах Ростов-на-Дону и Шахты пришли 144 человека. В донской столице в этот день для доноров устроил праздник Дед Мороз с помощниками. Дончанам они вручили сладкие подарки, а также фотографировались.

Сейчас, по данным донорского «светофора» областной станции переливания крови, запасов всех групп крови достаточно, за исключением третьей отрицательной. Она находится в «красной» зоне.

Областная станция переливания крови, расположенная в Ростове на улице Ченцова, 71/63б, а также ее отделения в городах Белая Калитва, Волгодонск, Миллерово, Сальск, Таганрог и Шахты начнут работу в штатном режиме. Чтобы сдать в них кровь, надо при себе иметь паспорт и СНИЛС.