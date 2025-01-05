На реках Башкирии начал таять лёд

На размещённых в паблике фотографиях видны палатки рыбаков.
«Просим гостей национального парка Башкирия соблюдать правила безопасности на льду», — предупреждает дирекция парка «Башкирия».
Такая же картина наблюдается и в Уфе на реке Белая. За последние два дня ледяная поверхность водоёма значительно покрылась водой.
Напомним, сегодня в Башкирии продолжается аномальная тёплая погода.
С 1 января по 10 января в Башкирии среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 6−7° выше нормы, сообщили в Башгидрометцентре.