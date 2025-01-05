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На реках Башкирии начал таять лёд

На поверхности Нугушского водохранилища появилась вода. Об этом говорится в telegram-канале национального парка «Башкирия».

Источник: Башинформ

На размещённых в паблике фотографиях видны палатки рыбаков.

«Просим гостей национального парка Башкирия соблюдать правила безопасности на льду», — предупреждает дирекция парка «Башкирия».

Такая же картина наблюдается и в Уфе на реке Белая. За последние два дня ледяная поверхность водоёма значительно покрылась водой.

Напомним, сегодня в Башкирии продолжается аномальная тёплая погода.

С 1 января по 10 января в Башкирии среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 6−7° выше нормы, сообщили в Башгидрометцентре.

экология