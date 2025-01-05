Названо 3 главных признака наличия вируса на телефоне и компьютере

При возникновении подозрения на заражение системы в первую очередь нужно убедиться, что у вас установлена последняя версия антивируса и затем с его помощью проверить устройство, советует специалист. А ещё надёжнее будет показать устройство эксперту по кибербезопасности, добавил Пермяков.