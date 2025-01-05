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«Аккуратно с занозами»: приморцы своими силами приводят ледяную «забаву» в порядок

«Рукастые какие», — пишут в соцсети.

Источник: Соцсети

Приморцы взялись самостоятельно организовывать ледяную «забаву». Очевидцы и участники действа опубликовали видео с места событий в местном тг-канале gorod_vl (18+).

В селе Михайловка Приморского края местные жители своими силами восстанавливают ледяные горки. Как сообщают очевидцы, воду для этого носят как взрослые, так и дети. По словам приморцев, они как могут создают радость и веселье на каникулах.

Пользователи Сети восхищены самоотверженностью граждан:

«Рукастые какие», «Хорошо, что и детки помогают. Надо приучать к труду», «Аккуратно с занозами. Судя по всему, еще плохо замерзает».

Отметим, на кадрах видно, что сооружения в виде горок установлены на площади села. По какой причине восстановлением ледяных забав неравнодушные жители занимаются самостоятельно, не уточняется.