В Пермском крае завершили реставрацию ОКН «Церковь Преображения»

В Пермском крае в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» завершены реставрационные работы объекта культурного наследия «Церковь Преображения». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В храме привели в порядок фундамент, полы и перекрытия, тесовую кровлю, восстановили крыльцо и галерею, установили главы.
Церковь возвели в начале XVIII века. С тех пор ее несколько раз реставрировали. А в 1983 году по предложению пермского ученого, историка и этнографа Георгия Чагина здание храма было разобрано и перевезено на территорию «Хохловки».
Напомним, в музее «Хохловка» расположено 15 объектов культурного наследия.