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В Пермском крае завершили реставрацию ОКН «Церковь Преображения»

Храм возвели в начале XVIII века.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» завершены реставрационные работы объекта культурного наследия «Церковь Преображения». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В храме привели в порядок фундамент, полы и перекрытия, тесовую кровлю, восстановили крыльцо и галерею, установили главы.

Церковь возвели в начале XVIII века. С тех пор ее несколько раз реставрировали. А в 1983 году по предложению пермского ученого, историка и этнографа Георгия Чагина здание храма было разобрано и перевезено на территорию «Хохловки».

Напомним, в музее «Хохловка» расположено 15 объектов культурного наследия.

архитектура