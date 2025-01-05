В Волгограде 8 января простятся с заслуженным тренером Евгением Трофимовым

Евгений Трофимов был наставником для множества призеров международных и всероссийских соревнований, среди которых и двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики, тренер был удостоен нескольких государственных наград, включая медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Прощание с Евгением Трофимовым состоится 8 января 2025 года в 13.00 в ритуальном зале на Димитриевском кладбище в Волгограде.