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В Волгограде 8 января простятся с заслуженным тренером Евгением Трофимовым

Заслуженный тренер России по легкой атлетике скончался на 81-м году жизни.

Евгений Трофимов был наставником для множества призеров международных и всероссийских соревнований, среди которых и двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики, тренер был удостоен нескольких государственных наград, включая медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Прощание с Евгением Трофимовым состоится 8 января 2025 года в 13.00 в ритуальном зале на Димитриевском кладбище в Волгограде.