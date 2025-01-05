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В районе Уфы из-за погоды закрыли ледовые городки

О решении рассказал глава районной администрации.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Уфы из-за плюсовой погоды закрыли ледовые городки. Об этом 5 января на своих страницах в социальных сетях рассказал глава администрации района Антон Тарасов.

— Погода настроилась на плюс. Из-за погодных условий ледовые городки в Октябрьском районе временно закрыли, — написал он.

По словам Тарасова, мера принята, чтобы избежать несчастных случаев. Все развлекательные мероприятия также временно отменены.

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