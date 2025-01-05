В Хабаровском крае зовут на бег и танцы всей семьёй

6 января, суббота, обещает стать самым насыщенным днём декады. На набережной Амура в Хабаровске в 11:00 стартует массовый забег для всех желающих, регистрация начнётся за час до старта. В парке «Северный» в 13:00 проведут открытую тренировку по йоге, а на стадионе имени Ленина с 15:00 можно присоединиться к мастер-классу по воркауту.