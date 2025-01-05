В Хабаровском крае зовут на бег и танцы всей семьёй

В Хабаровском крае продолжается декада спорта и здоровья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
До 14 января жителей региона ждут разнообразные спортивные мероприятия для всех возрастов. Организаторы предлагают расписание событий на ближайшие дни, чтобы каждый мог выбрать себе занятие по душе.
6 января, суббота, обещает стать самым насыщенным днём декады. На набережной Амура в Хабаровске в 11:00 стартует массовый забег для всех желающих, регистрация начнётся за час до старта. В парке «Северный» в 13:00 проведут открытую тренировку по йоге, а на стадионе имени Ленина с 15:00 можно присоединиться к мастер-классу по воркауту.
7 января, воскресенье, станет семейным днём. На площадке парка «Динамо» с 12:00 пройдут весёлые эстафеты для детей и их родителей. В это же время на площади Ленина организуют танцевальный флешмоб для любителей активного отдыха. Вечером, в 18:00, на стадионе «Юность» состоится товарищеский матч по футболу, участие в котором примут команды из разных районов края.
В Вяземском районе на стадионе «Локомотив» с 11:00 до 15:00 пройдёт турнир по хоккею на валенках. К участию приглашаются спортсмены старше 18 лет.
7 января школьников Комсомольского района ждут на «Снежные забавы», которые будут проходить на хоккейной коробке по улице Таёжная в посёлке Молодёжный. Здесь дети смогут весело и активно провести время, участвуя в снежной битве.
8 января в Охотском муниципальном округе состоится турнир по мас-рестлингу. Мероприятие будет проходить в спортивной школе «Атлант» по адресу: ул. Гагарина, 35. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, независимо от возраста и пола.
В течение новогодних каникул на территории края пройдёт более 100 спортивных общедоступных мероприятий, которые подарят жителям заряд бодрости и отличного настроения.
Заключительные мероприятия декады пройдут 14 января. В 11:00 на центральной площади Хабаровска начнётся массовая зарядка, а в 13:00 здесь же организуют финальный флешмоб. Завершится декада праздничной фотосессией, где каждый участник сможет оставить памятный снимок на фоне тематической инсталляции.
«Каждый день насыщен событиями, мы ждем всех! Декада спорта — это время заряда бодрости и отличного настроения», — отмечают организаторы.