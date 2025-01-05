В центре Омска изменится движение из-за Рождественского полумарафона

В сторону Амурского посёлка маршрут автобуса № 94 будет проходить с улицы Красный Путь по улице Интернациональной, с правым поворотом на улицу Герцена и разворотом на площади Победы. После этого маршрут будет следовать по привычной схеме. В обратном направлении изменений не запланировано.