В центре Омска изменится движение из-за Рождественского полумарафона

Это связано с организацией традиционного Рождественского полумарафона, который пройдет 6 и 7 января. В указанные дни ряд улиц будет перекрыт, что также повлияет на маршруты общественного транспорта.
С 8 утра 6 января до 21 часа 7 января движение будет закрыто по улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь. В результате этого изменятся маршруты нескольких троллейбусов и автобусов.
Троллейбус № 8 направится в сторону микрорайона «Московка-2» по измененному маршруту, минуя участок перекрытия. Он будет ехать от улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса до конечного пункта в районе железнодорожного вокзала, после чего вернется по привычной схеме. В обратном направлении маршрут останется неизменным.
Автобус № 62 будет следовать от ООТ «Библиотека им. Пушкина» до КДЦ «Маяковский» с временным разворотом под мостом имени 60-летия Победы. Маршрут будет проходить по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса.
Выехав с улицы Красный Путь, автобус № 73 будет следовать по улице Интернациональной, где совершит правый поворот на улицу Герцена, а затем продолжает движение по улице Ленина. В обратном направлении маршрут остается неизменным.
В сторону Амурского посёлка маршрут автобуса № 94 будет проходить с улицы Красный Путь по улице Интернациональной, с правым поворотом на улицу Герцена и разворотом на площади Победы. После этого маршрут будет следовать по привычной схеме. В обратном направлении изменений не запланировано.
Внутренние изменения также коснутся 7 января, когда с 12 до 17 часов будет закрыто движение на участке улицы Ленина от площади Победы до улицы Лермонтова, а также на улице Герцена от Интернациональной до Ленина. Это потребует корректировки следующих маршрутов автобусов:
Автобус № 28 будет следовать с моста имени 60-летия Победы. Он поедет по улице Фрунзе, сделает остановку на ООТ «Ул. Тарская» и затем повернёт на улицу Герцена, далее продолжив свой путь по обычному маршруту. Посадка пассажиров произойдет на остановке «Флагман».
Автобус № 34 начнёт свой маршрут с улицы Герцена, перейдёт на улицы Фрунзе, Гусарова, Интернациональную и снова Герцена, после чего вернется к прежнему маршруту. Также посадка будет осуществляться на остановке «Флагман».
Автобус № 73 в направлении Чкаловского поселка будет следовать от улицы Красный Путь через улицы Интернациональную, Гагарина и Комсомольский мост, затем по проспекту Карла Маркса с поворотом на улицу Маяковского, после чего продолжит свой привычный маршрут.
Автобус № 94 в направлении Амурского поселка отправится с моста имени 60-летия Победы, сделает остановку на улице Фрунзе у ООТ «Ул. Тарская», затем повернет на улицу Герцена и продолжит движение по установленному маршруту. В обратном направлении его курс останется прежним.
Автобусы № 25 и 77 будут следовать от улицы Интернациональной через улицу Гагарина, Комсомольский мост, сделав повороты на улицы Думскую и Пушкина, затем Лермонтова и проспект Карла Маркса, после чего вернутся к нормальному движению через улицы Гагарина и Интернациональную.
Горожанам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок, а также следить за информацией на остановках и официальных страницах департамента транспорта. Пассажиров просят проявить терпение и внимательность, чтобы избежать неудобств во время проведения мероприятия.
Ранее мы писали, что в Омске начались подготовительные работы к открытию реверсивного движения на мосту у телецентра.